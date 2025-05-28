Дуров и Маск договорились о подключении нейросети Grok в Telegram

По словам создателя популярного у россиян мессенджера, летом пользователи получат доступ к ИИ от американского миллиардера внутри приложения. Будет доступен умный поиск и функция «расширения» сообщений от нейросети. Кроме того, Grok сможет выделять главное среди сообщений в групповых чатах и документах, модерировать переписки, создавать стикеры, а также проводить факт-чек информации. В течение годового взаимодействия Telegram планирует получить $300 млн и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.

Павел Дуров и Илон Маск договорились о подключении нейросети Grok в Telegram. Об этом во среду, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам создателя популярного у россиян мессенджера, летом пользователи получат доступ к ИИ от американского миллиардера внутри приложения. Будет доступен умный поиск и функция «расширения» сообщений от нейросети. Кроме того, Grok сможет выделять главное среди сообщений в групповых чатах и документах, модерировать переписки, создавать стикеры, а также проводить факт-чек информации.

В течение годового взаимодействия Telegram планирует получить $300 млн и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.