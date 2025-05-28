Депутат Говырин: в РФ из-за длинных выходных июньскую пенсию выплатят досрочно

Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования. Отмечается, что выплаты будут произведены централизованно как через банки, так и через почтовые отделения. После праздников выплаты снова будут начислять по обычному графику.

Россиянам, которые должны были получить пенсию с 12 по 15 июня, направят выплаты досрочно в связи с приближающимися длинными выходными в честь Дня России. Об этом депутат Алексей Говырин рассказал РИА Новости.

Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.

Отмечается, что выплаты будут произведены централизованно как через банки, так и через почтовые отделения.

После праздников выплаты снова будут начислять по обычному графику.