Bloomberg: Зеленский вновь просит у Запада миллиарды долларов на оружие
По данным агентства, Зеленский призвал Запад предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу 2025 года. Он добавил, что украинское производство «не работает на полную мощность». По мнению Зеленского, деньги должны помочь его активизировать. Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве вновь попросил у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. Об этом
По данным агентства, Зеленский призвал Запад предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу 2025 года. Он добавил, что украинское производство «не работает на полную мощность». По мнению Зеленского, деньги должны помочь его активизировать.
Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат.