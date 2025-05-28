Bloomberg: Зеленский вновь просит у Запада миллиарды долларов на оружие

По данным агентства, Зеленский призвал Запад предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу 2025 года. Он добавил, что украинское производство «не работает на полную мощность». По мнению Зеленского, деньги должны помочь его активизировать. Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве вновь попросил у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Зеленский призвал Запад предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу 2025 года. Он добавил, что украинское производство «не работает на полную мощность». По мнению Зеленского, деньги должны помочь его активизировать.

Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат.