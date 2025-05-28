55-летнего рязанца отправили в колонию за кражу

Установлено, что в марте 2025 года в гастромаркете подсудимый тайно похитил кошелекс 40 тысячами рублей из куртки покупателя. Вину рязанец признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.