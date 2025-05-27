Жители двух рязанских сел пожаловались на проблемы с водоснабжением

На проблемы с водоснабжением пожаловались жители Заборья и Борок. «Ежегодно, на протяжении многих десятилетий, с наступлением огородного и поливочного сезона отсутствует водоснабжение у всего поселка. Воды нет с 6:00 и в 23:00. А если вода появляется, то течет маленькая струйка. Глава Рязанского района в том году пообещала построить новую водонапорную башню, в итоге наступил новый поливочный сезон, а воз и ныне там», — рассказала жительница Заборья. Жители поселка Борки сообщили, что в водоканале уже неделю не могут найти утечку, из-за которой 1-й район сидит без воды.

Жители двух рязанских сел пожаловались на проблемы с водоснабжением. Об этом пишет Telegram-канал «Топор Рязань».

На проблемы с водоснабжением пожаловались жители Заборья и Борок.

«Ежегодно, на протяжении многих десятилетий, с наступлением огородного и поливочного сезона отсутствует водоснабжение у всего поселка. Воды нет с 6:00 и в 23:00. А если вода появляется, то течет маленькая струйка. Глава Рязанского района в том году пообещала построить новую водонапорную башню, в итоге наступил новый поливочный сезон, а воз и ныне там», — рассказала жительница Заборья.

Жители поселка Борки сообщили, что в водоканале уже неделю не могут найти утечку, из-за которой 1-й район сидит без воды.

«Воду нам привозят для технических нужд, данной водой просто невозможно помыть посуду, постирать одежду, помыться, а уж тем более пить ее! Говорят, не могут найти утечку. В уличных колонках воды нет», — отметил житель Борок.