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WSJ: Трамп собирается ввести новые санкции против РФ
По данным издания, президент США Дональд Трамп изучает возможности ввести ввести санкции в отношении России на этой неделе. Новые ограничения могут быть введены в отношении банков. Отмечается, что Трамп также размышляет о выходе из мирного процесса по Украине, «если последний рывок не сработает».

Трамп собирается ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, материал цитирует РЕН ТВ.

По данным издания, президент США Дональд Трамп изучает возможности ввести ввести санкции в отношении России на этой неделе. Новые ограничения могут быть введены в отношении банков.

Отмечается, что Трамп также размышляет о выходе из мирного процесса по Украине, «если последний рывок не сработает».