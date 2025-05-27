В Шацке пьяный иностранец угнал служебный автомобиль со стройки

Полицейские остановили «ГАЗель», водитель которой вел себя неуверенно на дороге. Выяснилось, что за рулем был 24-летний гражданин соседнего государства. Мужчина находился на территории России законно и был в составе бригады рабочих, трудящихся на строительном объекте в Шацком районе. Отмечается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у мужчины нет водительских прав и машина принадлежит строительной фирме, в которой он работает. Вскоре представитель строительной фирмы заявил в полицию об угоне «ГАЗели» с территории стройки. Водителя задержали. По предварительной информации, 24-летний иностранец угнал авто, чтобы съездить за алкоголем.

В Шацке пьяный иностранец угнал служебный автомобиль со стройки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили «ГАЗель», водитель которой вел себя неуверенно на дороге. Выяснилось, что за рулем был 24-летний гражданин соседнего государства. Мужчина находился на территории России законно и был в составе бригады рабочих, трудящихся на строительном объекте в Шацком районе.

Отмечается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у мужчины нет водительских прав и машина принадлежит строительной фирме, в которой он работает.

Вскоре представитель строительной фирмы заявил в полицию об угоне «ГАЗели» с территории стройки. Водителя задержали.

По предварительной информации, 24-летний иностранец угнал авто, чтобы съездить за алкоголем.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.