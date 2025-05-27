В Сасове горел грузовик
ЧП произошло рано утром 26 мая в поселке Сасовский. В автомобиле загорелся груз. В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники, в том числе инженерная. Огнем уничтожено 3 мешка древесного угля, площадь пожара 1 метр квадратный.
В Сасове горел грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
ЧП произошло рано утром 26 мая в поселке Сасовский. В автомобиле загорелся груз.
В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники, в том числе инженерная. Огнем уничтожено 3 мешка древесного угля, площадь пожара 1 метр квадратный.