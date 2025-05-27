В Рязанском районе поймали мотоциклиста без прав

В поселке Новоселки полицейские остановили 41-летнего рязанца, управляющего мотоциклом «Рейсер». Мужчина был без водительских прав, его отстранили от управления. Нарушителю грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство отправили на спецстоянку.