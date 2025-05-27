В Рязанской области сгорел дом

Информация о пожаре в селе Старое Тонино Спасского района поступила 26 мая в 00:34. Загорелся нежилой дом. Его тушили 14 человек и шесть единиц техники. Здание сгорело. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.