В Рязанской области иномарка сбила 84-летнюю пенсионерку

Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, 19 мая, в рабочем поселке Октябрьский Михайловского района вблизи дома № 7 по улице Гончарова. По данным ведомства, 40-летний житель Москвы на «Киа Рио», по предварительной информации, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 84-летнюю местную жительницу. Водитель на место происшествия вызвал скорую и правоохранительные органы.

В Рязанской области иномарка сбила 84-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, 19 мая, в рабочем поселке Октябрьский Михайловского района вблизи дома № 7 по улице Гончарова.

По данным ведомства, 40-летний житель Москвы на «Киа Рио», по предварительной информации, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 84-летнюю местную жительницу.

Водитель на место происшествия вызвал скорую и правоохранительные органы.

В результате ДТП пожилая женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.