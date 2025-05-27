В Рязанской области горел жилой дом

Информация о пожаре в деревне Козловка Рыбновского района поступила 26 мая в 12:54. Загорелся жилой одноэтажный дом. Его тушили 12 человек и четыре спецмашины. Отмечается, что здание повреждено огнем. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.

В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в деревне Козловка Рыбновского района поступила 26 мая в 12:54. Загорелся жилой одноэтажный дом. Его тушили 12 человек и четыре спецмашины.

Отмечается, что здание повреждено огнем. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.

Позже установили личность пострадавшего.