В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре в деревне Козловка Рыбновского района поступила 26 мая в 12:54. Загорелся жилой одноэтажный дом. Его тушили 12 человек и четыре спецмашины. Отмечается, что здание повреждено огнем. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в деревне Козловка Рыбновского района поступила 26 мая в 12:54. Загорелся жилой одноэтажный дом. Его тушили 12 человек и четыре спецмашины.
Отмечается, что здание повреждено огнем. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.
Позже установили личность пострадавшего.