В Рязани задержали мужчину за кражу. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.
27-летняя девушка рассказала, что из подъезда дома на улице Кальной пропал велосипед. Выяснилось, что накануне вечером транспортное средство оставили без какого-либо противоугонного приспособления.
Оперативники выяснили, что к краже причастен 46-летний рязанец, которого ранее судили за кражи. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации полиции, рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Рецидивист специально обходил подъезды многоквартирных домов и высматривал места, где оставляют велосипеды без защиты и присмотра. Злоумышленник ночью забрал велосипед и утром продал случайному знакомому.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пять лет лишения свободы.