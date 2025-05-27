В Рязани задержали мужчину за кражу

27-летняя девушка рассказала, что из подъезда дома на улице Кальной пропал велосипед. Выяснилось, что накануне вечером транспортное средство оставили без какого-либо противоугонного приспособления. Оперативники выяснили, что к краже причастен 46-летний рязанец, которого ранее судили за кражи. Злоумышленника задержали. По предварительной информации полиции, рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Рецидивист специально обходил подъезды многоквартирных домов и высматривал места, где оставляют велосипеды без защиты и присмотра. Злоумышленник ночью забрал велосипед и утром продал случайному знакомому.

В Рязани задержали мужчину за кражу. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27-летняя девушка рассказала, что из подъезда дома на улице Кальной пропал велосипед. Выяснилось, что накануне вечером транспортное средство оставили без какого-либо противоугонного приспособления.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 46-летний рязанец, которого ранее судили за кражи. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Рецидивист специально обходил подъезды многоквартирных домов и высматривал места, где оставляют велосипеды без защиты и присмотра. Злоумышленник ночью забрал велосипед и утром продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пять лет лишения свободы.