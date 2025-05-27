В Рязани неизвестные ездили на машине по пешеходной улице Почтовой
По данным Госавтоинспекции, 27 мая в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликовали ролик, в котором автомобилист ездил по тротуару в центре города. Отмечается, что по данному факту инспекторы начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани неизвестные ездили на машине по пешеходной улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, 27 мая в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликовали ролик, в котором автомобилист ездил по тротуару в центре города.
Отмечается, что по данному факту инспекторы начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видео: соцсети.