В Рязани неизвестные ездили на машине по пешеходной улице Почтовой

По данным Госавтоинспекции, 27 мая в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликовали ролик, в котором автомобилист ездил по тротуару в центре города. Отмечается, что по данному факту инспекторы начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани неизвестные ездили на машине по пешеходной улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, 27 мая в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликовали ролик, в котором автомобилист ездил по тротуару в центре города.

Отмечается, что по данному факту инспекторы начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: соцсети.