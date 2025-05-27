В Рязани мужчина ударил подростка
Отмечается, что инцидент произошел на улице Ленинского Комсомола, 101. «Неадекват подошел к 14-летнему подростку и ударил по лицу, потому что парень улыбнулся, когда человек катался на самокате», — написал автор.
В Рязани мужчина ударил подростка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Ленинского Комсомола, 101.
«Неадекват подошел к 14-летнему подростку и ударил по лицу, потому что парень улыбнулся, когда человек катался на самокате», — написал автор.