В Рязани избили мигрантов, которые якобы общались с несовершеннолетними

По данным канала, мигранты общались с 14-летними девочками и предлагали им встретиться. «Написали 14-летним девочкам, скидывали им фотки, просили взамен, возраст не смутил, хотели встретиться с ними, чтобы провести с ними „по-кайфу“ время», — отметили в посте. Официальной информации о конфликте нет.