В Рязани избили мигрантов, которые якобы общались с несовершеннолетними
По данным канала, мигранты общались с 14-летними девочками и предлагали им встретиться. «Написали 14-летним девочкам, скидывали им фотки, просили взамен, возраст не смутил, хотели встретиться с ними, чтобы провести с ними „по-кайфу“ время», — отметили в посте. Официальной информации о конфликте нет.
В Рязани избили мигрантов, которые якобы общались с несовершеннолетними. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
По данным канала, мигранты общались с 14-летними девочками и предлагали им встретиться.
«Написали 14-летним девочкам, скидывали им фотки, просили взамен, возраст не смутил, хотели встретиться с ними, чтобы провести с ними „по-кайфу“ время», — отметили в посте.
Официальной информации о конфликте нет.