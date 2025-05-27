В Рязани директор предприятия по перевозке грузов задолжал налоговой 12 млн

Следствием установлено, что руководитель предприятия по перевозке грузов с февраля по июнь 2024 года осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом, он не выплатил налоговой более 12 миллионов рублей. Суд наложил арест на принадлежащее предприятию имущество. СК завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд.

В Рязани директор предприятия по перевозке грузов задолжал налоговой более 12 миллионов рублей. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.

Следствием установлено, что руководитель предприятия по перевозке грузов с февраля по июнь 2024 года осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом, он не выплатил налоговой более 12 миллионов рублей.

Суд наложил арест на принадлежащее предприятию имущество.

СК завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд.