В России впервые за полтора года цены на яйца опустились ниже 100 рублей

Цена десятка яиц составила 98,3 рубля. Отмечается, что в последний раз они стоили ниже 100 рублей в ноябре 2023 года. Как рассказали в ассоциации, на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются. «Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — уточнили в «Руспродсоюзе».

В России впервые за полтора года цены на яйца опустились ниже 100 рублей. Об этом 27 мая сообщило ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Цена десятка яиц составила 98,3 рубля. Отмечается, что в последний раз они стоили ниже 100 рублей в ноябре 2023 года.

Как рассказали в ассоциации, на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются.

«Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — уточнили в «Руспродсоюзе».