В России впервые за полтора года цены на яйца опустились ниже 100 рублей
Цена десятка яиц составила 98,3 рубля. Отмечается, что в последний раз они стоили ниже 100 рублей в ноябре 2023 года. Как рассказали в ассоциации, на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются. «Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — уточнили в «Руспродсоюзе».
В России впервые за полтора года цены на яйца опустились ниже 100 рублей. Об этом 27 мая
Цена десятка яиц составила 98,3 рубля. Отмечается, что в последний раз они стоили ниже 100 рублей в ноябре 2023 года.
Как рассказали в ассоциации, на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются.
«Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — уточнили в «Руспродсоюзе».