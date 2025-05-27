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В России предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
На обсуждение вынесли вопрос снижении максимального срока лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотических средств в крупном размере в два раза — с десяти до пяти лет. Наказание за те же действия в особо крупном размере будет снижено с 15 до десяти лет.

В России предложили смягчить наказание за хранение наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на Верховный суд РФ.

Отмечается, что на обсуждение вынесли вопрос снижении максимального срока лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотических средств в крупном размере в два раза — с десяти до пяти лет. Наказание за те же действия в особо крупном размере будет снижено с 15 до десяти лет.

Также предлагают исключить наказание в виде лишения свободы за:

  • впервые совершенные незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта;
  • незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества;
  • незаконную выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества

Кроме того, в законопроекте предлагают исключить избыточные репрессии к больным наркоманией, если они совершили преступление, не связанное со сбытом запрещенных средств.