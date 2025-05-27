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В МВД рассказали о новой схеме мошенников в Telegram
Согласно новой схеме, аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. Если откликнуться на такое предложение, то мошенники попросят выполнить простые задания и даже символически за них заплатят. Дальше, завоевав доверие жертвы, аферисты потребуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт или вложиться под любым другим предлогом, чтобы «повысить доход». Отмечается, что иногда пользователя в таких ситуациях просят скачать приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное ПО.

В МВД рассказали о новой схеме мошенников в Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новой схеме, аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. Если откликнуться на такое предложение, то мошенники попросят выполнить простые задания и даже символически за них заплатят.

Дальше, завоевав доверие жертвы, аферисты потребуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт или вложиться под любым другим предлогом, чтобы «повысить доход».

Отмечается, что иногда пользователя в таких ситуациях просят скачать приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное ПО.