В Касимове водитель легковушки наехал на пешехода и скрылся с места

ДТП произошло во вторник, 27 мая, на перекрестке улицы Кокорева и переулка Ленина. «Мужчина на светлом Рено Логан выезжал со стороны полиции, задел меня машиной и уехал. Сильных повреждений нет, отделалась ушибом бедра и сильным стрессом. Но осадок остался неприятный. Обидно, что мужчина даже не вышел из машины, не поинтересовался все ли нормально со мной, прибавил скорость и уехал», — отметила пострадавшая.

В Касимове водитель легковушки наехал на пешехода и скрылся с места. Об этом пострадавшая сообщила в паблике «Типичный Касимов».

ДТП произошло во вторник, 27 мая, на перекрестке улицы Кокорева и переулка Ленина.

«Мужчина на светлом Рено Логан выезжал со стороны полиции, задел меня машиной и уехал. Сильных повреждений нет, отделалась ушибом бедра и сильным стрессом. Но осадок остался неприятный. Обидно, что мужчина даже не вышел из машины, не поинтересовался все ли нормально со мной, прибавил скорость и уехал», — отметила пострадавшая.