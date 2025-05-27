В Госдуму внесли проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом. Авторы законопроекта предлагают начислять рождённым с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца младенцам аналогичную выплату как и детям, родители которых неизвестны.

В Госдуму внесли проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Об этом сообщает РБК.

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом.

Авторы законопроекта предлагают начислять рождённым с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца младенцам аналогичную выплату как и детям, родители которых неизвестны.