В Госдуму внесли проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом. Авторы законопроекта предлагают начислять рождённым с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца младенцам аналогичную выплату как и детям, родители которых неизвестны.
В Госдуму внесли проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО. Об этом сообщает РБК.
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом.
Авторы законопроекта предлагают начислять рождённым с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца младенцам аналогичную выплату как и детям, родители которых неизвестны.