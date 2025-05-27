В Госдуме объяснили увеличение числа ударов ВСУ по регионам России
Украина ударами по территории России пытается сорвать переговоры об урегулировании конфликта и спровоцировать ВС РФ на ответные действия.
В Госдуме объяснили увеличение числа ударов ВСУ по регионам России. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на депутата Алексея Чепу.
По его словам, участившиеся атаки ВСУ на территорию России связаны с попытками Киева сорвать переговорный процесс.
«Это очень плохо влияет на переговорный процесс. Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — напомнил парламентарий.
По мнению Чепы, Украина ударами по территории России пытается сорвать переговоры об урегулировании конфликта и спровоцировать ВС РФ на ответные действия.