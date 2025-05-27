Установлена личность пострадавшего при пожаре в доме в Рязанской области
Пожар в жилом доме в деревне Козловка Рыбновского района произошел 26 мая. Отмечается, что пострадал мужчина 1962 года рождения. Его госпитализировали. Ранее стало известно, что дом поврежден огнем. На тушение выезжали 12 человек и четыре спецмашины.
Установлена личность пострадавшего при пожаре в доме в Рязанской области. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар в жилом доме в деревне Козловка Рыбновского района произошел 26 мая. Отмечается, что пострадал мужчина 1962 года рождения. Его госпитализировали.
Ранее стало известно, что дом поврежден огнем. На тушение выезжали 12 человек и четыре спецмашины.