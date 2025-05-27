Синоптик назвал сроки окончания аномально жаркой погоды

По его словам, это произойдет с началом лета. Меняться синоптическая ситуация начнет в субботу — в ЦФО местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневные температуры будут не выше +23…+25°. 1 июня вероятность дождей, по прогнозу метеоролога, будет невелика, столбики термометров продолжат понижаться и дойдут до отметок +21…+23°.

Синоптик назвал сроки окончания аномально жаркой погоды. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Леус.

По его словам, это произойдет с началом лета. Меняться синоптическая ситуация начнет в субботу — в ЦФО местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневные температуры будут не выше +23…+25°.

1 июня вероятность дождей, по прогнозу метеоролога, будет невелика, столбики термометров продолжат понижаться и дойдут до отметок +21…+23°.

Ранее сообщалось о сохранении жаркой погоды до конца рабочей недели.