Рязанка поблагодарила бригаду скорой за спасение ее тети

Отмечается, что в апреле состояние женщины ухудшилось: поднялась температура, резко вырос уровень глюкозы в крови. Родственники вызвали скорую. «Бригада приехала незамедлительно. Буквально, в первые минуты поставили предварительный диагноз, чуть позже его подтвердили в стационаре. Бригада оказала пациентке первую помощь высоко квалифицированно и оперативно. Уже через час тетю доставили в больницу», — рассказала родственница женщины. После курса лечения пациентку выписали домой, самочувствие улучшилось.

Рязанка поблагодарила бригаду скорой за спасение ее тети. Об этом 27 мая пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Отмечается, что в апреле состояние женщины ухудшилось: поднялась температура, резко вырос уровень глюкозы в крови. Родственники вызвали скорую.

«Бригада приехала незамедлительно. Буквально, в первые минуты поставили предварительный диагноз, чуть позже его подтвердили в стационаре. Бригада оказала пациентке первую помощь высоко квалифицированно и оперативно. Уже через час тетю доставили в больницу», — рассказала родственница женщины.

После курса лечения пациентку выписали домой, самочувствие улучшилось.

Однако в середине мая снова повысилась температура, нарушилось сознание и речь.

«И снова на помощь поспешила бригада скорой. Не теряя ни минуты, медики сделали все необходимое для спасения больной. Затем бригада экстренно доставила нашу пациентку в стационар, где тетю прооперировали. Диагноз сложный, но мы надеемся на благоприятный исход.

Наша огромная признательность скорой. Наш низкий поклон и благодарность врачам Павлу Харькову и Андрею Сасюку, фельдшерам Надежде Сазоновой, Светлане Хаустовой и Владимиру Калугину, диспетчеру Елене Лавреновой, водителям Александру Воронину и Владимиру Лисейкину», — отметили в посте.