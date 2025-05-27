Рязанцы возмутились платным проходом к Оке в Константинове

Отмечается, что проход к реке Ока стал платным — 300 рублей с человека. «По новым правилам, нужно оплачивать через кассу, которая не работала, хотя часы работы по графику не вышли. Соответственно мы пошли без билетов, нас не пустили, даже супругу с двумя маленькими детьми! Угрожали вызвать Росгвардию», — написал автор.

Рязанцы возмутились платным проходом к Оке в Константинове. Соответствующий пост появился в группе «Рязань. ВКонтакте».

Отмечается, что проход к реке Ока стал платным — 300 рублей с человека.

«По новым правилам, нужно оплачивать через кассу, которая не работала, хотя часы работы по графику не вышли. Соответственно мы пошли без билетов, нас не пустили, даже супругу с двумя маленькими детьми! Угрожали вызвать Росгвардию», — написал автор.

По данным рязанца, охранник отказался представляться и показывать документы.

«Устанавливать надо не фиксированную цену билета, а внедрять систему пожертвований на развитие музея. И каждый гражданин в зависимости от возможностей мог бы в добровольном порядке внести сумму, которая не обременит его кошелек. А то получается, чтобы просто пройти дальше, семье из 4 человек надо заплатить 1200 рублей», — заключил мужчина.