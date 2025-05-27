Рязанцы вновь возмутились неприятным запахом в городе

По их словам, в центре третьи сутки нечем дышать. «Видимо, цены на бензин очень отражаются на нашем здоровом образе жизни», — говорится в посте. Ранее чиновники отчитались губернатору о «борьбе» с вонью в Рязани.