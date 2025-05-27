Рязанцы вновь возмутились неприятным запахом в городе
По их словам, в центре третьи сутки нечем дышать. «Видимо, цены на бензин очень отражаются на нашем здоровом образе жизни», — говорится в посте. Ранее чиновники отчитались губернатору о «борьбе» с вонью в Рязани.
Рязанцы вновь возмутились неприятным запахом в городе. Об этом жители написали в соцсетях.
По их словам, в центре третьи сутки нечем дышать.
«Видимо, цены на бензин очень отражаются на нашем здоровом образе жизни», — говорится в посте.
Ранее чиновники отчитались губернатору о «борьбе» с вонью в Рязани.