Рязанцы в очередной раз пожаловались на вонь в городе

Жалобы приходили от жителей Кального, Дашково-Песочни, Горрощи и Первомайского проспекта. Рязанцы отметили, что в городе пахло сероводородом. Ранее в минприроды сообщили, что в Рязани зафиксировали 4 превышения вредных веществ в воздухе.

Рязанцы в очередной раз пожаловались на вонь в городе. Об этом во вторник, 27 мая, свидетельствуют данные сервиса «Экомонитор».

Жалобы приходили от жителей Кального, Дашково-Песочни, Горрощи и Первомайского проспекта.

Рязанцы отметили, что в городе пахло сероводородом.

Ранее в минприроды сообщили, что в Рязани зафиксировали 4 превышения вредных веществ в воздухе.