Рязанцы в очередной раз пожаловались на вонь в городе
Жалобы приходили от жителей Кального, Дашково-Песочни, Горрощи и Первомайского проспекта. Рязанцы отметили, что в городе пахло сероводородом. Ранее в минприроды сообщили, что в Рязани зафиксировали 4 превышения вредных веществ в воздухе.
Рязанцы в очередной раз пожаловались на вонь в городе. Об этом во вторник, 27 мая, свидетельствуют данные сервиса «Экомонитор».
Жалобы приходили от жителей Кального, Дашково-Песочни, Горрощи и Первомайского проспекта.
Рязанцы отметили, что в городе пахло сероводородом.
Ранее в минприроды сообщили, что в Рязани зафиксировали 4 превышения вредных веществ в воздухе.