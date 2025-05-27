Рязанцев пригласили на праздник в ЖК «Skyline», где разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру

В воскресенье, 1 июня, ГК «Зеленый сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдет с 18 до 21 часа во дворе ЖК «Skyline» по адресу: ул. Медицинская, д. 3.
Детей и взрослых ждет много сюрпризов.
Недавно во дворе Skyline установили деревья с фонариками мягкого желтого света. Они, как и «умные» скамейки с USB-разъемами и подогревом, изготовлены в собственном металлическом цехе компании «Зеленый сад».
В программе детского праздника: игры для детей и взрослых, аквагрим, ростовые куклы и угощение. Также на празднике выступят ансамбль народной песни и фокусник. В конце вечера разыграют велосипеды, электросамокат и скидочные сертификаты на квартиры в ЖК «Skyline».
Напомним, новый жилой комплекс будет сдан в ближайшее время. Еще есть шанс приобрести квартиру в доме с уникальным расположением (детский сад, школа, поликлиника, магазины — все рядом) и благоустройством!
Подробности на сайте:
Возрастное ограничение 0+.
Застройщик ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация
№ 62-000305 от 20.05.2025, подробности на сайте