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Рязанцев пригласили на праздник в ЖК «Skyline», где разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру

В воскресенье, 1 июня, ГК «Зеленый сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдет с 18 до 21 часа во дворе ЖК «Skyline» по адресу: ул. Медицинская, д. 3.

Детей и взрослых ждет много сюрпризов.

Недавно во дворе Skyline установили деревья с фонариками мягкого желтого света. Они, как и «умные» скамейки с USB-разъемами и подогревом, изготовлены в собственном металлическом цехе компании «Зеленый сад».

В программе детского праздника: игры для детей и взрослых, аквагрим, ростовые куклы и угощение. Также на празднике выступят ансамбль народной песни и фокусник. В конце вечера разыграют велосипеды, электросамокат и скидочные сертификаты на квартиры в ЖК «Skyline».

Напомним, новый жилой комплекс будет сдан в ближайшее время. Еще есть шанс приобрести квартиру в доме с уникальным расположением (детский сад, школа, поликлиника, магазины — все рядом) и благоустройством!

Подробности на сайте: https://www.green-garden.ru/catalog/skyline-2/?type=chess и по телефону +7 (4912) 77-77-77.

Возрастное ограничение 0+.

Застройщик ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация

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