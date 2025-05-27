Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 64-летнего мужчины

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, седоволосый. В последний раз его видели на берегу Оки в районе Касимова. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Александра Михеева, попросили сообщать по номеру +7 (904) 590-29-23.