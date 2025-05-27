Россияне назвали цели накоплений на будущее ребенка

Согласно результатам опроса, 48% респондентов собирают деньги на образование своих чад, на помощь им со съемом жилья откладывают 18% граждан, на формирование стартового капитала ребенка — 15%. Большинство (41%) респондентов стараются накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей. Минимальную планку в 1 млн рублей поставили для себя 26% опрошенных, 17% ограничились бы 500 тысячами. Также 28% родителей пока не начали откладывать деньги, но планируют. Еще 18% делают это время от времени, 16% выделяют определенную сумму регулярно.

Россияне назвали цели накоплений на будущее ребенка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, 48% респондентов собирают деньги на образование своих чад, на помощь им со съемом жилья откладывают 18% граждан, на формирование стартового капитала ребенка — 15%.

Большинство (41%) респондентов стараются накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей. Минимальную планку в 1 млн рублей поставили для себя 26% опрошенных, 17% ограничились бы 500 тысячами.

Также 28% родителей пока не начали откладывать деньги, но планируют. Еще 18% делают это время от времени, 16% выделяют определенную сумму регулярно.