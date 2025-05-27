Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
24°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
26°
ЦБ USD 79.66 -0.05 27/05
ЦБ EUR 90.46 -0.06 27/05
Нал. USD 81.70 / 81.00 27/05 16:44
Нал. EUR 92.60 / 93.40 27/05 16:44
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 2025 17:12
4 281
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
11 178
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
26 431
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
22 928
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россияне назвали цели накоплений на будущее ребенка
Согласно результатам опроса, 48% респондентов собирают деньги на образование своих чад, на помощь им со съемом жилья откладывают 18% граждан, на формирование стартового капитала ребенка — 15%. Большинство (41%) респондентов стараются накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей. Минимальную планку в 1 млн рублей поставили для себя 26% опрошенных, 17% ограничились бы 500 тысячами. Также 28% родителей пока не начали откладывать деньги, но планируют. Еще 18% делают это время от времени, 16% выделяют определенную сумму регулярно.

Россияне назвали цели накоплений на будущее ребенка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, 48% респондентов собирают деньги на образование своих чад, на помощь им со съемом жилья откладывают 18% граждан, на формирование стартового капитала ребенка — 15%.

Большинство (41%) респондентов стараются накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей. Минимальную планку в 1 млн рублей поставили для себя 26% опрошенных, 17% ограничились бы 500 тысячами.

Также 28% родителей пока не начали откладывать деньги, но планируют. Еще 18% делают это время от времени, 16% выделяют определенную сумму регулярно.