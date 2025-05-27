Россиян предупредили об учащении мошеннических схем в формате «единого окна»

Отмечается, что аферисты стали чаще использовать «единое окно» для обмана людей — во время телефонного разговора они якобы переключают жертву между сотрудниками разных ведомств. В ЦБ напомнили, что такое переключение во время одного звонка невозможно в реальности, и схемой пользуются только злоумышленники.

Россиян предупредили об учащении мошеннических схем в формате «единого окна». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Отмечается, что аферисты стали чаще использовать «единое окно» для обмана людей — во время телефонного разговора они якобы переключают жертву между сотрудниками разных ведомств.

В ЦБ напомнили, что такое переключение во время одного звонка невозможно в реальности, и схемой пользуются только злоумышленники.