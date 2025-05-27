Путин заявил, что в России «возможно все»

К главе государства обратилась трэвел-блогер, 93-летняя бабушка Женя (Евгения Семенова). Она рассказал главе государства, что часто посещает молодежные форумы и там, общаясь с юными россиянами, сказала им, что сейчас у них есть возможность жить, творить и делать все, что они захотят, нужно только желание. «Мне думается, вот сейчас были очень хорошие слова сказаны, а именно, что у нас все возможно», — сказал Путин.

Российский президент Владимир Путин считает, что в России возможно все. Об этом пишет РИА Новости.

К главе государства обратилась трэвел-блогер, 93-летняя бабушка Женя (Евгения Семенова). Она рассказал главе государства, что часто посещает молодежные форумы и там, общаясь с юными россиянами, сказала им, что сейчас у них есть возможность жить, творить и делать все, что они захотят, нужно только желание.

«Мне думается, вот сейчас были очень хорошие слова сказаны, а именно, что у нас все возможно», — сказал Путин.