Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы рязанской мэрии Евгении Власовой

«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны!» — отметили в ведомстве.