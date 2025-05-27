Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы рязанской мэрии Евгении Власовой
«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны!» — отметили в ведомстве.
В Telegram была мошенники создали фейковую страницу заместителя главы администрации Рязани, руководителя аппарата Евгении Власовой. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба мэрии в соцсетях.
«Просим не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны!» — отметили в ведомстве.