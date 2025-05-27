Минобороны выпустило обращение из-за участившихся атак ВСУ по России

Там отметили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России. «С этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО — 1465. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети», — сообщили в Минобороны.

Минобороны выпустило обращение из-за участившихся атак ВСУ по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Там отметили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

«С этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО — 1465. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети», — сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что в ответ на действия киевского режима ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«Российские военные продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации Киева», — подчеркнули в Минобороны РФ.