Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Рязанской области

ЧП случилось ночью 26 мая в деревне Подлипки Касимовского муниципального округа. Горел жилой дом и хозпостройка. Площадь возгорания составила 186 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек, 10 единицы техники, в том числе инженерная. В результате пожара пострадал мужчина 1966 года рождения и женщина 1938 года рождения, они госпитализированы.

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Рязанской области. Об этом сообщает регионального ГУ МЧС.

ЧП случилось ночью 26 мая в деревне Подлипки Касимовского муниципального округа. Горел жилой дом и хозпостройка. Площадь возгорания составила 186 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек, 10 единицы техники, в том числе инженерная.

В результате пожара пострадал мужчина 1966 года рождения и женщина 1938 года рождения, они госпитализированы.