Депутат Дрожжина: аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения

Отмечается, что теперь фармацевты смогут претендовать на меры поддержки, положенные работникам здравоохранения. «С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — подчеркнула парламентарий. Дрожжина уточнила, что предоставление льгот будет зависеть от конкретных региональных программ поддержки. Однако на ценах для населения нововведение никак не отразится: государственное регулирование стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств останется в силе, повышение не планируется.

Аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Отмечается, что теперь фармацевты смогут претендовать на меры поддержки, положенные работникам здравоохранения.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — подчеркнула парламентарий.

Дрожжина уточнила, что предоставление льгот будет зависеть от конкретных региональных программ поддержки. Однако на ценах для населения нововведение никак не отразится: государственное регулирование стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств останется в силе, повышение не планируется.