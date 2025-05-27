Чиновники отчитались Малкову о «борьбе» с вонью в Рязани

В 95% случаях фиксировали превышения сероводорода. Чаще всего — в Дашково-Песочне при южном направлении ветра, отметил замминистра. Результаты переданы в росприроднадзор и в природоохранную прокуратуру. Далее ведомства должны принять решения о проведении проверок конкретных предприятий. «Серьезно усовершенствованы лаборатории, все сейчас фиксируется, надо работу продолжать в этом направлении и направлять соответствующие поручения структурам, ответственным за это», — отметил Малков.

Заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов заявил, что с 15 мая 2025 года передвижные лаборатории фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в Рязани «практически через день». Он отвечал на вопрос губернатора Павла Малкова по ситуации с загрязнением в воздуха и многочисленными жалобами рязанцев на вонь в городе на заседании регправительства.

В 95% случаях фиксировали превышения сероводорода. Чаще всего — в Дашково-Песочне при южном направлении ветра, отметил замминистра.

Результаты переданы в росприроднадзор и в природоохранную прокуратуру. Далее ведомства должны принять решения о проведении проверок конкретных предприятий.

«Серьезно усовершенствованы лаборатории, все сейчас фиксируется, надо работу продолжать в этом направлении и направлять соответствующие поручения структурам, ответственным за это», — отметил Малков.

Напомним, превышения уровня сероводорода в воздухе фиксировали 12, 14, 15, 17 и 18 мая.

Рязанцы ежедневно жалуются на вонь в городе.