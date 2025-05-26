За выходные полицейские задержали в Рязани 150 человек

В пятницу и выходные полицейские провели в Рязани комплекс профилактических действий, направленных на поддержание общественного порядка. В ходе рейдов в отделы полиции было доставлено 150 человек. Также в Рязани выявили и пресекли 11 нарушений миграционного законодательства. 37 аналогичных нарушений зафиксировали в Рязанском, Сараевском, Касимовском, Рыбновском, Сасовском, Ухоловском и Спасском районах области.

За выходные полицейские задержали в Рязани 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу и выходные полицейские провели в Рязани комплекс профилактических действий, направленных на поддержание общественного порядка. В ходе рейдов в отделы полиции было доставлено 150 человек.

Также в Рязани выявили и пресекли 11 нарушений миграционного законодательства. 37 аналогичных нарушений зафиксировали в Рязанском, Сараевском, Касимовском, Рыбновском, Сасовском, Ухоловском и Спасском районах области.