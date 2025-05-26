В Рязанском районе горела хозпостройка

Информация о пожаре в поселке Ласковский Рязанского района поступила 24 мая в 21:11. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники. Отмечается, что огнем повреждена крыша хозпостройки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.