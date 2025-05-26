В Рязанской области вновь объявлена угроза атаки БПЛА

Угрозу на территории Рязанской области объявили 26 мая в 15:09. Жителей просят найти укрытие и не подходить к окнам. Ранее угроза была объявлена в 11:00. Ее отменили спустя полтора часа.