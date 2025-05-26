В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на выезде из села Путятино. Судя по кадрам, легковушка врезалась после ДТП в дорожное ограждение. Машина получила механические повреждения. На месте происшествия работали полиция и скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.