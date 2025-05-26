В Рязанской области пенсионерка поймала восьмикилограммовую щуку
Отмечается, что женщине 74 года, большую часть жизни она занимается рыбной ловлей на обычную удочку. В мае Валентина в реке Цна поймала восьмикилограммовую щуку.
Пенсионерка из Сасова Валентина поймала восьмикилограммовую щуку. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что женщине 74 года, большую часть жизни она занимается рыбной ловлей на обычную удочку.
В мае Валентина в реке Цна поймала восьмикилограммовую щуку.
Фото: группа «Рыбалка в Рязани» в «ВК»