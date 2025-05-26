В Рязанской области отменили беспилотную опасность
Угрозу БПЛА на территории Рязани и области отменили в 8:59. Жителям напомнили, что экстренные оперативные службы можно вызвать по номеру 112. Напомним, над Рязанской областью уничтожили два беспилотника.
В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает РСЧС.
Угрозу БПЛА на территории Рязани и области отменили в 8:59. Жителям напомнили, что экстренные оперативные службы можно вызвать по номеру 112.
Напомним, над Рязанской областью уничтожили два беспилотника. Власти прокомментировали атаку.