В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу БПЛА на территории Рязани и области отменили в 8:59. Жителям напомнили, что экстренные оперативные службы можно вызвать по номеру 112. Напомним, над Рязанской областью уничтожили два беспилотника.