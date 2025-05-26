В Рязанской области охотники незаконно убили лося
25 мая во время рейда на территории Спасского охотничьего хозяйства сотрудники ведомства установили, что жители незаконно убили лося. Их задержали. Машину и оружие изъяли. Материалы направлены в ОМВД РФ по Спасскому району для возбуждения уголовного дела по части 1 пункта «а» статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Виновных обяжут возместить причиненный ущерб. Они выплатят компенсацию до 400 тысяч рублей.
В Рязанской области охотники незаконно убили лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
25 мая во время рейда на территории Спасского охотничьего хозяйства сотрудники ведомства установили, что жители незаконно убили лося.
Их задержали. Машину и оружие изъяли.
Материалы направлены в ОМВД РФ по Спасскому району для возбуждения уголовного дела по части 1 пункта «а» статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».
Виновных обяжут возместить причиненный ущерб. Они выплатят компенсацию до 400 тысяч рублей.