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В Рязани несколько улиц остались без холодной воды
В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе, 26 мая до 17:00 ресурса не будет по адресам: ул.1-я Линия, д. 28а, 30, 30а; ул.2-я Линия, д. 9; ул. 4-я Линия, д. 34; ул. Ленинского Комсомола, д. 23, 27; ул. Пушкина, д. 39 корп.1; ул. Стройкова, д. 25, 30, 34, 38.

В Рязани несколько улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе, 26 мая до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • ул.1-я Линия, д. 28а, 30, 30а;
  • ул.2-я Линия, д. 9;
  • ул. 4-я Линия, д. 34;
  • ул. Ленинского Комсомола, д. 23, 27;
  • ул. Пушкина, д. 39 корп.1;
  • ул. Стройкова, д. 25, 30, 34, 38.