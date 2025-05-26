В Рязани несколько улиц остались без холодной воды

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе, 26 мая до 17:00 ресурса не будет по адресам: ул.1-я Линия, д. 28а, 30, 30а; ул.2-я Линия, д. 9; ул. 4-я Линия, д. 34; ул. Ленинского Комсомола, д. 23, 27; ул. Пушкина, д. 39 корп.1; ул. Стройкова, д. 25, 30, 34, 38.