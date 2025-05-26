В России изменится школьная программа

Изучать обществознание будут только с 9 класса. Оставшееся время будет потрачено на изучение истории России.

С 2026 года в России изменится школьная программа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, изучать обществознание будут только с 9 класса. Оставшееся время будет потрачено на изучение истории России.

«Параллельно началась разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов», — добавил он.