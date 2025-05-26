В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить дальнобойными ракетами

ПВО России способна отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине. По мнению депутата Швыткина, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ. Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.