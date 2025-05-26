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В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить дальнобойными ракетами
ПВО России способна отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине. По мнению депутата Швыткина, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ. Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.

В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить дальнобойными ракетами. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на депутата Юрия Швыткина.

По его словам, ПВО России способна отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине.

По мнению депутата, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ.

Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.