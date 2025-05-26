Следком проведет проверку по факту смерти рязанца в «Сбербанке»
«По данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме. В пятницу, 23 мая, в отделении «Сбербанка» по адресу улица Маяковского, дом № 37 скончался мужчина. Напомним, ранее рязанцы заметили по данному адресу реанимобиль и полицию.
Следком проведет проверку по факту смерти рязанца в «Сбербанке». Об этом РЗН. Инфо рассказали 26 мая в пресс-службе регионального СК.
«По данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в следкоме.
В пятницу, 23 мая, в отделении «Сбербанка» по адресу улица Маяковского, дом № 37 скончался мужчина.
Напомним, ранее рязанцы заметили по данному адресу реанимобиль и полицию.
Фото: скриншот с рязанских городских камер.